澳洲前防長警告印太局勢升溫　須持續戒備中國

澳洲與中國關係持續緊張，澳洲多名政府官員紛紛評論兩國關係。前防長派恩（Christopher Pyne）周一（10日）再於澳媒發表文章，指印太地區局勢持續升溫，澳洲需要有所戒備，形容只有「瘋子」才會掉以輕心。

派恩於《廣告人報》（The Advertiser）發表的評論文章中指出，過去10年參與澳洲國防及外交政策的任何人士都注意到，中國爭取成為世界上另一個超級勢力的野心。他重提上月12日在同一報章的刊文指，中國大陸對台灣的軍事威脅增加，未來5年很可能在印太地區引發戰爭；而澳洲政府內制訂政策及決策者，正留意美中在印太競爭的局勢變化。

澳洲國防部長達頓上月表示，不能排除大陸因台灣而在印太發生軍事衝突的可能性。而內政部秘書長佩蘇略（Mike Pezzullo）同時指出，戰鼓已經敲響，要為戰爭做好準備。派恩在文中認同兩人的言論，形容自第二次世界大戰之後，澳洲享受長期的繁榮，因而出現一種心態，讓其他國家處理重要的外交及國防事務；並提醒印太地區形勢，關係到澳洲與盟友美國之間的關鍵供應鏈。