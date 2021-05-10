《新京報》前社長戴自更遭凍結存款　傳判囚8年

北京文化投資發展集團公司黨委副書記、副董事長、總經理戴自更去年3月因嚴重違紀違法問題而被開除黨籍及公職。至近日，北京市第一中級人民法院公布的執行裁定書顯示，戴犯受賄罪一案已被判刑，其1,633.8萬元人民幣（約1,944萬港元）的銀行存款被凍結。

執行裁定書下款日期為今年2月22日，發布時間則是上周五（7日），現年57歲的戴自更犯受賄罪一案，文件指法院作出的（2020）京01刑初45號刑事判決書已經發生法律效力，依照有關規定，其銀行存款被凍結，而以上措施仍不足以履行法律文書所確定的義務，則依法查封、扣押、凍結、拍賣、變賣被執行人戴自更應當履行義務部分的財產。

不過有內地傳媒檢索後，未能在裁判文書網找到文件提到的上述刑事判決書。但有坊間傳言，在《北京青年報》前社長張延平被查時，法院就對「戴自更一案」做出一審判決，傳言稱戴一審被判囚8年，但至今未得到官方證實。

資料顯示，戴自更是浙江寧海人，曾於1988年至2006年任職光明日報社，之後到新京報社任職，2017年轉任北京文化投資發展集團有限責任公司黨委副書記、副董事長、總經理。至2019年北京市紀委監委公布，戴涉嫌嚴重違紀違法接受紀律審查和監察調查，至2020年3月被雙開，官方通報批評他違規組織、參加用公款支付的宴請、高消費娛樂活動；又利用職權便利為他人牟取利益、收受財物，數額特別巨大。