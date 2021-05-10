中美衝突致台海局勢緊張　邱國正：隨時會動武

中國大陸及美國衝突持續緊張，台海議題備受矚目。台灣的立法院內政委員會周一（10日）邀請陸委會、外交部、國防部、國安局等，就「美中衝突加劇下的台海情勢發展」進行專題報告。國安局報告表示，大陸未來將對美國表明底線，以阻礙台美發展，同時會推動更多「單向促融」的統戰分化作為。國防部長邱國正認為，北京沒有放棄武力解決台灣問題之前，隨時可能會動武。

國安局報告指出，近期大陸方面的重要黨政報告均與涉台講話為重點，包含以「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」為戰略目標，堅持「一個中國」為基本原則，均以「堅決遏獨」、「防範外力介入」等展現底線，表明在必要時將予強力反制與強硬的表態，顯示在美陸戰略對峙情形下，更加注重防範涉台風險升高。

報告認為，大陸對兩岸統一具高度期待，但內部對統一方式與時間看法歧異，其中美國因素仍是最大考量，未來對美將強調「表明底線、管控分歧、避免衝突」，企圖壓縮台美關係發展空間。另強調，北京因應新冠疫情，以及與美博弈關係下，將利用海峽論壇、兩岸企業家峰會等場合，推動更多舉措利誘半導體等高科技台企赴陸，吸取關鍵人才、技術；另將持續屆兩岸議題，意圖製造台灣的官民對立，施壓政府調整大陸政策。

國民黨立委李貴敏在會上又提到，針對解放軍軍機近期飛入台空域的次數愈來愈多，造成台方人員疲累，擔心會因此而擦槍走火。邱國正強調，「我們一直在克制，就是避免擦槍走火」另外，陸委會副主委邱垂正亦重申，留意到近日台媒所指大陸吸收台灣人才一事，強調根據兩岸條例，商業行為、從事兩岸人力中介是屬於禁止項目。