網絡綜藝近年大熱　市廣電局禁花錢買投票

內地男團選秀真人騷《青春有你3》近日因疑似粉絲為投票大量倒牛奶等醜聞下，宣布取消決賽及暫停一切投票通道。北京市廣播電視局周一（10日）通報，該局日前已印發《關於進一步加強網絡綜藝節目管理工作的通知》，進一步要求網絡綜藝節目的創作播出，包括不得設置「花錢買投票」環節，嚴禁刻意引導、鼓勵網民採取購物等物質化手段為選手投票。

《通知》指出，網絡綜藝節目近年呈良好態勢，提供多樣的精神文化產品，但部分出現粉絲非理性發聲應援、追星炒星等問題，需加強引導、及時整治。當局要求有關節目機構要嚴格把關，堅持講講格調、講責任，抵制低俗、庸俗，傳播正能量，把社會效益放在首位，著力生產創作社會效益與經濟效益相統一的節目，絕不能在市場競爭中迷失方向。

廣電局強調，節目機構需要堅持以人民為中心的創作導向，充分發揮培養選拔優秀人才、賦能文化產業發展等積極作用，重點圍繞中華優秀傳統文化、聲樂、舞蹈、戲劇、體育等領域，增強節目文化、教育、公益屬性，同時展示勵志人生，突出匠心奮鬥，保持健康格調，堅決抵制粉絲的追星炒星、虛假作秀、享樂拜金等不良行為，堅守社會的道德底線與審美底線。

當局將嚴格管理調控選秀類節目，抵制跟風扎堆、題材雷同等不良傾向；充分發揮媒體、業界等代表的綜合評價作用，嚴禁刻意引導、鼓勵網民採取購物、充會員等物質化手段為選手投票。另節目機構要從嚴審核選手背景，嚴禁選用涉存違法犯罪和個人不良徵信紀錄等問題的嘉賓選手。《通知》又要求各節目機構主動健全總編輯內容負責制，出現嚴重問題和重大輿情事件後，要立即倒查責任，對失職瀆職人員嚴肅追責。