華航諾富特群組再增4例　機師曾發病未就醫

台灣周一（10日）新增15宗新冠肺炎確診病例，其中11宗屬菲律賓、敍利亞、印度及印尼的輸入個案，3宗為本地確診個案，分別為諾富特飯店的接駁車司機，及早前確診華航機師的兩名家屬，另有一宗華航機師個案感染源頭不明，患者發病期間曾自行服藥未有就醫，指揮中心公布患者可傳染期曾到訪的地區，目前已掌握26名接觸者。

中央流行疫情指揮中心公布，染疫的接駁車司機曾接載過兩名早前確診的機師，上月29日隔離，上周五（7日）出現發燒、咳嗽等症狀，經檢測後周一確診；兩名分別40多歲及10多歲的女性亦於同日確診，兩人為早前確診的華航貨機機師的家人，在周日（9日）隔離期滿前的檢測發現染疫，期間無出現病徵。

另有一名感染源頭不明的華航機師，上周日（2日）接觸過一名染疫機師，於上周六（8日）接受隔離前兩日曾發燒，但自行服藥未有就醫，機師在隔離期間被發現發燒症狀，經檢測後周日確診。指揮中心指患者在可傳染期曾到過台北福華大飯店等用餐，現時已掌握26名接觸者，其中24人列作居家隔離，兩人獲安排自主健康管理。

指揮官陳時中公布「華航機組員清零計劃2.0」，召回全數前艙機組員檢疫，而後艙機組員曾派飛長程航班或有接觸風險組機組員則全數檢疫14天，現有約90名機組人員在集中檢疫所中，需要隔離滿14天並於期滿前檢測為無確診方可返回社區，另外風險組及安全組不得混飛。陳時中表示， 華航佔台灣24至25％的航空運量，會於晚上與華航開會討論，希望將對華航及社區的影響減至最低。

周日另有29名印度台商及僑民從日本轉機返台，有3人出現呼吸道不適等情況，已被安排轉送醫院隔離，4月迄今累計有7人經印度抵台後確診染疫，其中一人為台籍人士。