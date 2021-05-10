陶琳建議Tesla與駕校合作　惹網民批評

河南張姓女子多次就美國電動車生產商特斯拉（Tesla）的安全質量問題維權引起關注，她上周更起訴特斯拉上海及北京的有限公司，以及特斯拉公司全球副總裁陶琳。陶琳近日接受官媒訪問時表示，自動駕駛系統能提升車輛安全，建議Tesla需要跟駕駛學校等合作，讓司機了解新型汽車的使用方法。

官媒周一（10日）報道，陶琳表示智能汽車比傳統汽車更安全，據Tesla每個季度發布的安全報告顯示，公司生產的電動車在使用自動駕駛系統之後，有效提升了車輛安全。下一步應加強消費者的教育，比如與駕校、交通部門合作，讓司機了解新型汽車的使用方法，避免在使用環節當中的誤操作，或因為不了解功能而帶來的一些其他問題。

Tesla近日多次就自動駕駛、煞車失靈等問題在內地引起爭議，惟身為公司全球副總裁的陶琳多次發言解釋時均語出驚人，激起網民及司機不滿。她之前更就電動車失控頻發回應稱，Tesla的故障概率很低，多數因車主誤踩踏板導致事故發生。惟今次發表的言論亦引起網民批評，有人表示，「言下之意：不是我們的產品不好，是你們不會用」、「意思就是司機都不會開車」、「特斯拉打算建駕校賺錢嗎」。