瑞典環保少女斥華污染環境　內媒批評斷章取義

瑞典環保活躍分子少女通貝里（Greta Thunberg）上周五（7日）在社交網批評中國污染環境，事後遭內地官媒記者反駁。內地傳媒周一（10日）發表「炮轟中國？『環保少女』再次暴露雙標與無知」的評論文章，批評通貝里斷章取義、戴有色眼鏡看中國。

評論指，通貝里此次引述美國有線電視新聞網絡（CNN）等多家西方媒體發布的報告，聲稱2019年中國的溫室氣體排放量超過所有發達國家之和。但是，該報告又提到中國的人均碳排放量約為10.1噸，低於美國的17.6噸，後者繼續名列榜首，意味擁有14億人口中國，人均碳排放量仍遠遠低於發達國家。

文章又指，近年來部分發達國家將污染嚴重的產業或工廠的產業轉移至發展中國家，將污染問題「甩鍋」給當地的把戲屢見不鮮，如菲律賓等亞洲多國遭多次控訴，稱要拒當「洋垃圾」的「垃圾場」，惟通貝里未有現身將質疑的矛頭指向西方國家。

評論提到，日本政府早前正式決定將福島第一核電站的核廢水排放入海後，民眾抗議聲浪不斷。但通貝里幾天後才在社交網轉發報道，其表態含糊曖昧，跟這次迅速針對中國的舉動大相逕庭。文章最後批評戴著「有色眼鏡」對別國指點，該行為與「環保」無關，對西方國家自身破壞環境的惡劣行為選擇性視而不見，該雙重標準難以令人信服。