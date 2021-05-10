涉藉市場地位提高費用　消保委約談美團與拼多多

上海市消保委周一（10日）日公布，五一假期前後當地消費市場投訴整體平穩，不過線上平台消費具相對多爭議，當日下午約談美團與拼多多斥責兩大平台，要求兩者摒棄唯流量思維，不能憑藉佔有市場地位提高費用，維護消費者權益。

消保委指，美團在假期出現取消訂單引發退款事宜、訂送餐與生鮮蔬菜配送不履約、頁面誤導消費者等問題，當局要求美團不能依仗市場地位增加商戶與消費者負擔，以及要在社區團購新業務改良模式維護消費者權益；另保障訂單及時按地配送到位，杜絕虛假簽收的情況；同時對社區團購等新業務當中遇到的涉及消費者合法權益的新問題要及時研究解決對策，優化業務模式，形成社區團購消費者權益保護規範。

在拼多多方面，該平台涉及有商品品質、假冒侵權、強制取消訂單、虛假出貨、售後服務、砍價拉新等問題。當局要求拼多多要杜絕假冒偽劣產品，嚴肅處置虛假出貨與強制砍單，對於消費者的投訴要做到應收盡收並及時妥善處理，同時不能依仗市場地位提高中間環節收費，增加商戶與消費者不合理負擔，平台應對照相關法律法規的要求，糾正其在拉新活動中存在的虛假、誘導等行為。

通報最後指出，拼多多與美團均表示，公司將根據上海市消保委的要求，對其相關的業務進行自查與整肅，並將於近日向消保委遞交整改報告。當局亦將會上對存在相關問題的其他平台進行約談。