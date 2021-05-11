女教師舉報校長性騷擾　另涉猥褻兒童共獲刑3年多

福建寧德1名女教師實名舉報遭校長鍾某某性騷擾，事件有最新進展。內媒周一（10日）報道，涉事校長鍾某某一審被認定犯猥褻兒童罪、強制猥褻罪，兩罪併罰，獲刑3年3個月，5年內不得從事教育行業。

舉報的教師林婕向內媒表示，案件於4月30日在寧德蕉城區人民法院宣判，未有公開審理，是法院的工作人員告知她結果。林婕續指，她發微博舉報校長一事已過了大半年，現在「生活慢慢的沒有甚麼影響，學生、同事對我很照顧，大家沒有提這件事，也挺感謝學校的。」

事件源於去年8月26日，來自福建寧德市蕉城區第一實驗學校的林婕發布微博稱，8月23日上午，校長鍾某某電話聯繫她，以教學工作變動為由讓她到校長辦公室談話。她指，「在談話期間鍾某某趁我不備，突然把我抱住，做了我至今都不願回憶的動作。在我驚慌失措下，我不知道哪來的力量奮力掙扎逃離了鍾某某的魔爪。」鍾某某當時否認事件。林婕還指，鍾某某是慣犯，此前也有其他女生遭他性騷擾。

同日，寧德市蕉城區新聞中心發通報，稱蕉城區教育局黨組研究決定，暫停鍾某某學校黨支部書記、校長職務。同年8月27日，又有兩名高三女生舉報4年前讀初中時遭鍾某某猥褻。