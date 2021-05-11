華駐聯國代表斥針對平民暴力　促以色列停驅逐巴人

以巴衝突加劇，東耶路撒冷局勢持續惡化。中國常駐聯合國代表張軍周一（10日）主持召開緊急會議磋商。他表示，中方譴責針對平民的暴力，敦促以色列採取措施防止針對回教信眾的威脅和挑釁，並停止驅逐及拆除巴勒斯坦人在當地的房屋。

安理會5月輪值主席張軍闡述中方立場時表示，關注東耶路撒冷暴力和緊張局勢不斷升級，以警和巴人發生嚴重衝突令人不安。他呼籲各方保持克制，避免挑釁言行，鼓勵採取有利於局勢降溫的行動，指耶路撒冷老城內聖地的歷史現狀應得到維持和尊重。他亦關注到東耶路撒冷謝赫傑拉等地巴人家庭面臨被驅逐風險，敦促以方履行其根據聯合國有關決議及國際法承擔的義務，停止驅逐巴人及一切定居點活動。

張軍在會上亦談到阿富汗首都喀布爾上周六（8日）發生針對學校的恐襲，指安理會成員嚴重關切該國暴力事件頻生，造成大量平民傷亡，強調必須努力遏制暴力及保護平民。安理會重申，任何形式的恐怖主義均對國際和平與安全構成最嚴重威脅，強調應將恐怖主義行為肇事者、組織者和資助者繩之以法，並敦促所有國家遵守國際法義務及有關安理會決議，與阿富汗政府開展合作。