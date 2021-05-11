菲軍擬中業島建後勤樞紐　杜特爾特稱不因疫苗在南海妥協

中國船隻集結在中菲有主權爭議的南海牛軛礁以來，局勢持續升溫。菲律賓參謀總長索貝賈納（Cirilito Sobejana）周一（10日）表示，中國船隻仍在相關南海區域出沒，菲軍計劃在中業島建設後勤樞紐，並在其佔據的9處地點安裝監控系統。總統杜特爾特表示，不會因為從中國獲得新冠疫苗，就在南海問題上妥協。

索貝賈納接受美媒訪問時表示，中國海警船、海軍艦艇、民兵船和漁船，至今仍在有爭議的南海區域出沒或逗留，過去數周持續發出廣播挑釁。他指，菲方在該區部署了至少10艘海軍艦艇，展開巡邏維護主權，空軍亦有10架軍機待命；強調菲方不會退縮，目標是把中國船隻逐出其經濟專屬區。

索貝賈納又表示，菲軍艦艇目前必須返回巴拉望島普林塞薩港加油補給，離上述區域很遠，故計劃把中業島建設成軍方後勤樞紐，但計劃需要龐大資金，軍方將積極向政府提案，希望通過這筆預算。他又指，軍方計劃在菲律賓佔據的南海地點上安裝高解像度和夜視閉路電視攝錄機，把影像傳送到指揮中心，以加強掌握該區形勢。

杜特爾特周一晚在電視講話中表示，不會因接受了中國新冠疫苗，而忘記他們在南海的聲索，又指自己在電話中請求中方提供疫苗援助時，中方亦沒有要求回報。菲律賓大部分新冠疫苗來自中國，料下月底前獲得500萬劑科興疫苗。此外，對於副總統羅布雷多嚴重關切杜特爾特近來有關南海的言論，總統發言人稱願就相關問題與對方辯論。