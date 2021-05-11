中國人口逾14.1億人　年均增長持續放緩

國家統計局周二（11日）公布第7次全國人口普查主要數據結果，就社會最關注的人口增長方面，全國去年總人口為141,178萬人，雖然較去年的14億人微增，但人口自然增長率持續放緩。

國家統計局在記者會上表示，這次全國人口普查結果，與對上一次於2010年的13.4億人相比，增加了7,206萬人，增幅5.38%；年平均增長率為0.53%，較2000年到2010年的年平均增長率0.57%下降0.04個百分點。數據顯示，中國人口10年來保持低速增長。

人口性別比例方面，數據顯示男性人口約7.2億人，佔總人口約51%；女性約6.9億人，約49%。人口年齡分布，60歲及以上人口為2.6億人，佔總人口18.7%，其中65歲及以上人口為1.9億人，佔13.5%。中國是現今全球老年人口最多的國家，預計到2025年60歲及以上老年人口將突破3億，2053年更將達到4.87億的峰值。

數據又顯示，15至59歲的勞動年齡人口為8.9億人，佔總人口約63%，與2010年相比，佔人口比重下降近6.8%。2012年，中國勞動年齡人口的總數為9.22億人。據內地人力資源和社會保障部數據顯示，中國勞動年齡人口數量自2012年起年均減少300萬人以上，幅度持續擴大，預計十四五期間將減少3,500萬人。國家統計局相關負責人指出，目前中國勞動力資源絕對量依然龐大，但人口紅利因素逐漸減弱，而由人口文化素質和健康水平提升帶來的「人才紅利」，將成為推動中國經濟高質量發展的重要基礎。