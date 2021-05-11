廣東常住人口12.6億　連續14年全國居首

國家統計局周二（11日）公布的第7次全國人口普查結果，全國31個省區市當中，廣東省常住人口最多，達12.6億人，連續14年常住人口規模全國居首。

根據人口普查結果，全國人口超過1億人的省份共有2個，除廣東省外，山東常住人口亦超逾1億人。人口在5,000萬人至1億人之間的省區市共有9個，由1,000萬人至5,000萬人之間則有17個，另3個省區市人口少於1,000萬。其中，人口居前5位的省份，合共佔全國總人口約35%。

與2010年的第6次全國人口普查相比，25個省區市人口增加。其中人口增長較多的5個省份順序為廣東、浙江、江蘇、山東、河南。其中廣東省人口10年間增加近2,200萬人。按年齡分布，廣東60歲及以上人口佔12.35%，與2010年相比上升約2.6%，較全國平均低約6.4%。從受教育程度看，廣東省每10萬人當中，具大學文化程度的人口約1.57萬人，較2010年的8,214人上升，亦高於全國平均水平。

從人口區域分布看，東部地區人口逾5.6億人，佔總人口接近40%；中部地區人口約3.6億人，佔近26%；西部地區人口約3.8億人，約佔27%；人口最少的東北地區約9,851萬人，佔總人口約7%。與2010年相比，東部和西部地區人口佔總人口比重分別上升2.15%和0.22%，中部和東北部地區則分別跌0.79%和1.2%。