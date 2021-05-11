台黑衣人闖警局鬧事　所長刪閉路電視畫面免即時起訴

台灣台北市警松山分局上月遭一批黑衣人夜闖鬧事，台北地檢署周二（11日）偵結案件，認定所長許書桓、巡佐傅榮光刪除局內閉路電視畫面，涉犯湮滅他人刑事被告案件證據罪，但考慮2人沒有前科，服警職以來表現認真，考績均為甲等，屢次獲嘉獎表揚，且事發後許已被記過1次。2人經此司法偵查程序，應知所警惕，故決定對二人緩訴。

北檢調查發現，許書桓認為事件已經結束，且顧及教官顏面，及未移送黑衣人，擔心影片外流會有影響，於是在巡佐傅榮光建議下，將96秒的關鍵畫面刪除。至於副所長顏敏森涉縱放犯人部分，北檢認為黑衣人徐權砸壞派出所電腦螢幕後，顏上前制止並扣住徐權頸部，架至牆邊，但未明確表示逮捕，是因短時間無法判斷徐權的行為是否涉及刑事犯罪，其後徐權情緒緩和後讓他離去，難以認定為縱放犯人。另9名黑衣人未對警員施以強暴、脅迫、辱罵，期間甚至互相安撫與勸離，妨害公務等罪嫌疑不足，不起訴。事件中只有徐權遭起訴。

事件源於上月16日，松山分局前教官楊忠蒞酒後在外與人口角衝突，引起對方不滿，有10人追進警局，一度破壞派出所電腦，警方事後未處理。有警員其後爆料，指事後警方竟在分局與黑衣人握手和解，引發軒然大波，被台媒形容為「松山之亂」。

警方後來將分局長林志誠、派出所長許書桓等人調職懲處，陸續約談當天10人到案。警詢後依妨害公務、毀損公物及妨害秩序等罪，全數函送地檢署偵辦，事後發現許曾刪除閉路電視畫面，於是將許書桓、顏敏森、傅榮光3人依縱放犯人、偽證罪送辦。