美英德擬聯合國談新疆議題　中方批出於政治動機

美國、英國及德國據報打算在周三（12日）聯合國舉行的一個視像會議上，就新疆議題發言。中國常駐聯合國代表團發言人周一（10日）對此表示強烈不滿和堅決反對，又指摘美國等會議合辦方痴迷於捏造謊言，出於反華遏華政治動機，圖謀以疆制華、搞亂中國。

中方發言人指出，美國、英國、德國等會議合辦方，把人權問題當做政治工具，妄想在新疆製造分裂和動盪，借此干涉中國內政。中方要求立即停止這一活動，並呼籲其他會員國共同抵制。

發言人指出，當前新冠肺炎疫情仍在肆虐，會員國強烈要求國際社會團結抗疫、協同推進疫後重建。美國等會議合辦方對此呼聲置若罔聞，執意將人權問題政治化，竭力挑起政治對抗，這做法嚴重違背《聯合國憲章》宗旨和原則。

發言人指出，美國等少數國家近年來製造涉疆謊言謠言，抹黑攻擊中國，已經形成一個套路，即先以所謂「學者」、「受害者」名義放風爆料，隨後媒體跟進炒作，然後是官方呼應的套路。中方指這種做法只會令美國等會議合辦方自損形象、自毀信譽，而且最終會搬起石頭砸自己的腳。