台增7宗本土感染　1宗屬華航群組6宗源頭不明

台灣周二（11日）新增11宗新冠肺炎感染個案，當中7宗屬本地感染，1宗來自華航機師群組，另外6宗的感染源頭尚待查明。有見近日漸趨緊張的疫情，中央流行疫情指揮中心加強防疫限令，要求在下月8日前停辦大型活動，乘搭公共交通工具亦禁止飲食。台北市長柯文哲同日宣布全市防疫升級，直言今次疫情事態比上次嚴重得多，全市校園從周三（12日）起停止對外開放。

指揮官陳時中表示，本地感染的其中個案為周一（10日）確診華航機師的家人，被安排隔離時接受檢測，周二確診，期間未有出現病徵。另1名患者為宜蘭「銀河百家樂」的30多歲女員工，周日出現發冷、全身無力等症狀後求醫，經檢測後確診，由於患者的工作環境密閉擁擠，顧客亦會長時期逗留，衞生部門隨即將患者家人、同事及常客共35人列作居家隔離對象，其中4人檢測確診，包括3名10多歲至40多歲的女同事，以及一名30多歲的常客；此外亦有一名60多歲男性上周五（7日）出現病徵，周日因發燒求醫後周二確診，指揮中心已初步掌握115名接觸者。

針對有娛樂場所有5人染疫，指揮中心表示將持續調查患者活動史及接觸史，以找出感染源，現時該處已即日停業，全部員工居家隔離並接受檢測。指揮官陳時中同日宣布加強防疫措施，即日起至6月8日，停辦室外500人以上、室內100人以上的集會，並全程需戴口罩及禁止飲食，並要求大眾保持社交距離，商戶要採取為顧客量體溫、手部消毒及人流管制等措施；全國醫院及療養院同步停止開始探病，並限制隌病人數以一人為限。

行政院長蘇貞昌周二早上，就日前公布的「華航清零2.0計劃」與華航、陳時中及桃園市長鄭文燦開會，會後表示感謝華航過去一年多的努力，並指對華航的停飛令會衝擊一至兩成運量，讚揚華航對此仍願意支撐台灣經濟，維持台灣在世界供應鏈的重要角色。

針對疫情嚴峻，柯文哲除了響應指揮中心提出上述指定的集會及活動人數活動需要事先申請，他建議有關大型活動都應該要停辦，先觀察一下疫情最新情況再判斷。至於台北市所有學生的畢業旅行、戶外教學亦要停辦，畢業典禮改為以線上形式舉行；民眾搭乘公共交通要全程戴口罩，禁止飲食；餐廳用餐要採取梅花座保持社交距離。台北市社會局的老人共餐周三起亦全部停止，常青樂活遊活動也要全部停掉。