武漢2工人高空工作遇暴風　吊船撞牆後不治負責人被捕

湖北武漢周一（10日）多處出現雷暴及暴風，有兩名工人乘吊船在大廈外牆高空工作，期間吊船被吹至撞上幕牆。救援人員救出兩人，惟送院搶救後不治。現時工程項目的負責人已被捕受查。

武漢當日局部出現10級雷暴大風，兩名來自湖北高藝裝飾工程有限公司的工人，隨吊船在下午1時半開始在三陽路負責大樓幕牆清理工程，約1小時後刮起大風，吊船被吹起擺動並撞上幕牆。救援人員隨後到場固定吊船，並救出兩人送院，經搶救後證實不治。應急管理局表示會與相關部門調查事故原因，並追究責任，項目負責人已被拘捕。

安徽安慶市同日出現強對流天氣，最高風力達12級，當日下午6時半，獲國務院列入第6批全國重點文物保護單位的迎江寺振風塔塔尖掉落，未有造成傷亡，市政府派員到場調查。

中央氣象局周二（11日）早上發出強對流天氣藍色預警，預計周二起至周三（12日）早上，安徽南部、上海、湖北東部等地部分地區將有8至10級、局部地區11級的雷暴大風或冰雹天氣，安徽南部、江蘇南部、上海等地部分地區將有可達5厘米以上的驟雨。