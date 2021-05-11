國家統計局稱人口紅利仍在　老齡化成基本國情

國務院新聞辦公室周二（11日）舉行新聞發布會，介紹第7次全國人口普查主要數據結果。國家統計局局長寧吉喆指出，普查數據反映中國勞動力資源依然豐富，人口紅利繼續存在，惟人口發展中面臨一些結構性矛盾，例如勞動年齡人口和育齡婦女規模下降，人口老化加劇，生育率下降致出生率持續向下，人口老化將成為今年一段時間的基本國情。

數據顯示，去年0至14歲少兒人口的數量，較2010年增加了3,092萬人，佔總人口比重上升1.35%。生育政策調整，促進出生人口回升；出生人口中「二孩」佔比由2013年約30%，上升到2017年約50%。從人口質量看，15歲及以上人口的平均受教育年限，從2010年的9.08年提高至9.91年；文盲率從4.08%下降至2.67%。

中國人戶分離人口去年達到4.93億人，其中流動人口3.76億人，較10年前增加近70%，人口流動聚集的趨勢更明顯。人口持續向沿江、沿海地區和內地城區聚集，長三角、珠三角、成渝城市群等主要城市人口增長迅速。另城鎮常住人口增加了2.36億人，城鎮化率上升逾14%。這顯示促進城鎮化的戰略，以及推動農業轉移人口市民化，取得明顯成效。

寧吉喆表示，中國人口的主要變化反映經濟社會和人口發展的歷史進程，也符合人口發展趨勢和客觀規律。他強調，中國人口基數大，超大規模國內市場優勢將長期存在，人口與資源環境仍將處於緊平衡狀態。人口紅利繼續存在，惟勞動年齡人口逐年緩減，經濟結構和科技發展需要調整。隨着人口素質不斷提高，大學生就業壓力加大，產業轉型升級步伐要加快。