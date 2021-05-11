吉林信託前董事長貪污受賄罪成　判囚20年

吉林省信託有限責任公司前董事長高福波貪污、受賄、行賄等案，周二（11日）在延邊州中級人民法院審理。法院依法公開宣判，認定高犯貪污、受賄、行賄、非國家工作人員受賄、職務侵佔、挪用資金罪，判其20年有期徒刑，罰款510萬元（人民幣，下同，約606萬港元）。

經審理查明，高福波在2010年至2012年12月期間，利用職務便利以非法佔有為目的，與吉林信託管理的吉林省天匯房地產有限責任公司總經理方某，以虛構拆遷房等手段騙取、侵吞公共財物，共計2,138.6萬元（約2,544.9萬港元）。2000年至2017年，高又以白山市農村信用合作社理事長、省農村信用社聯合社副主任等職務便利，為相關單位和個人在項目合作等提供幫助，索取或收受財物共7,160.6萬元（約8,521萬港元）。

高福波2017年起受查，為了解案情和從輕處理，他曾請託省紀委前副書記邱某給予幫助，先後三次在長春市給予對方現金、禮品，共計112.9萬元（約134.3萬港元）。此後，他被查出在2015年至2017年期間，多次在融資過程、職務侵佔等接受請託及提供幫助，當中曾與吉林臨江農村商業銀行股份有限公司董事長張某共謀，以臨江農商行的名義將銀行資金先後7次違規投資給北京中吉金投資產管理有限公司，共計27.95億元（33.26億港元），並安排張某的兒子負責該項目，從中獲取利益。

法院認為，高福波的行為已構成前述罪項，應數罪併罰，加上貪污數額特別巨大，行賄情節嚴重，應依法嚴懲。鑑於高到案後如實供述尚未掌握的全部受賄犯罪事實，交代尚未掌握的貪污、行賄等情節，構成一般立功和重大立功；且認罪及積極退贓，贓款贓物已全部退繳、追繳，可依法從輕、減輕處罰。法庭遂作出上述判決，並收其個人財產50萬元（約60萬港元），對違法所得財物予以追繳，上繳國庫或發還相關單位。