義工在平台備份敏感文章　被控不實訊息侮辱國家

內地專門轉載網上被刪走文章的志願組織網站「端星點」，兩名網站義工陳玫及蔡偉去年在北京寓所被警方帶走，官方一直未有解釋拘捕原因。案件周二（11日）在開審，陳玫的哥哥在網上轉述母親旁聽內容，指兩人被控發布不實訊息煽動人心，為國家帶來負面影響。陳、蔡均在庭上認罪，檢察院建議判刑1年3個月，法院未有當庭宣判。

案件周二早上9時開審，法院只允許一名被告家人旁聽，故只有陳玫母親及蔡偉父親在場聽訊。陳玫兄長陳堃於Twitter轉述審訊內容，稱整個過程約100分鐘，控方指蔡搭建「端點星」網站附屬討論區，而陳玫則管理平台，控方言及討論區不時提到華為太子女孟晚舟等字眼，並指平台有不實訊息或煽動人心，侮辱國家領導人並給國家形象造成負面影響。

審訊時，陳玫其中一名官派律師表示，陳自18歲起在大學受西方思想影響，誤入歧途，並指平台由蔡偉搭建，陳發布訊息較少且在調查期間表現合作，請求從輕處罰，陳堃質疑律師的言論並非為其弟辯護。陳玫的律師事後向家人轉述指若判刑與量刑建議相若，則不會提出上訴，律師又指超出建議刑期或緩刑的可能性不大。

兩人經營的「端星點」網站專門將網上對具爭議性社會事件的文章和資料備份，包括在去年新冠疫情期間備份「吹哨人」李文亮醫生的消息。至於兩人在2018年成立的討論區，平台標榜公開及自由交流意見，更不需要用戶登記電話號碼或電郵註冊，部分討論提及敏感議題。