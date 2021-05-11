台軍伙食含美國豬肉　國民黨要求交代採購過程

台灣早前爆出供應軍隊的「里肌豬扒」外包裝標示為「台灣豬」，內容物卻標示「美國豬」，引起民眾對含瘦肉精的不安。國民黨周二（11日）召開記者會，批評國防部無法照顧軍人健康，指摘國防部長邱國正管理失當，要求交代採購美國豬肉的過程。

國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇及黃子哲早上召開記者會，要求政府就提供美豬予軍人致歉。王育敏指年初至本月7日為止，進口豬肉中近12%為美國豬肉，但未有明顯流出市面，質疑政府將美豬大量供應至軍人膳食，違背去年明言採用台灣豬的承諾，同時無法維護18萬軍人健康，直言邱國正失職。

她續指，國防部對內裝標美豬的態度多變，初時指符合規定，其後又改稱有廠商違規並將產品下架，認為有說謊之嫌。國民黨又要求國防部承諾全面採用台豬，禁止採購進口豬肉，並加強管制。國民黨主席兼立委江啟臣早前問及邱國正能否承諾不吃美豬時，後者表示僅承諾優先使用台產豬肉。

針對國民黨發起的反萊豬公投，台灣的蔡英文總統在社交網站呼籲民眾在公投投下反對票，惹來部分民眾批評，指其在台灣新冠疫情逐步緊張的時勢，竟首先關切公投案，質疑政府忽視人民健康。至下午，蔡英文才再度發文，指全台疫情警戒升級，呼籲市民同舟共濟，落實防疫。