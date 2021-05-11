筆記本電腦廣告涉辱華　台製造商致歉

台灣電腦製造商技嘉科技（GIGABYTE）近日在大陸發布一則筆記本電腦廣告，稱其產品不同於其他品牌，不會「選擇低成本、降低質量的方式請中國代工製造」，結果引發辱華爭議遭共青團點名批評，電商平台相繼抵制下架有關商品。技嘉科技隨後在微博發布道歉聲明，稱會全面整改符合「中國國家利益」。

共青團官方微博周二（11日）刊發技嘉科技廣告的截圖，並反問「誰給你這麼大勇氣？」該廣告提到「堅持台灣製造，質量嚴格控管」，又指不會請中國代工製造質量差的產品。事件引發網民留言、轉發，呼籲全面抵制技嘉科技。京東、天貓等電商平台火速下架有關筆記本電腦產品，僅剩外置硬碟、顯示卡等。

至下午，技嘉科技透過旗下電競筆電品牌「AORUS技嘉電競」的官方微博，先後發表兩次道歉聲明。當中提到，官網發布的部分文字內容與事實嚴重不符，是公司內部管理不善所致，為此致以誠摯的歉意；另強調一直堅持「一個中國」的立場，反對任何形式的分裂行為和言論，對於此次的不當言論會深刻檢討並進行全面整改以符合「國家原則」。