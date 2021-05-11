澳洲要求大學呈交與華合約　多間孔子學院面臨關閉

中澳關係持續惡化，有澳洲媒體報道，當地多間大學將於數月內關閉與中方合作的孔子學院，亦有部分院校需呈交協約書予政府審查，暫時已知皇家墨爾本理工大學的中藥孔子學院將在年內關閉，校方解釋中止合作乃因新冠疫情下出現財政壓力。

報道指，目前澳洲有13所的大學與中國有合作關係，政府為防範中方政治宣傳，已將有關院校列入監察範圍。按照去年通過的外交否決法案，若政府認為任何外國政府與洲政府、地區或大學的合作協議有違澳洲外交政策，外長佩恩均有權撤銷。

澳洲外交及貿易部發言人表示，佩恩會考慮是否就每一宗案件獨立處理，但有關大學需要在下月10日前遞交其協議書予政府審視。據悉，悉尼大學、維多利亞大學、昆士蘭大學及西澳洲大學目前已呈交有關合約，其他院校則打算在限期前遞交，阿德萊德大學表示正與政府討論院校是否屬法案的管轄範圍。

國會安全及資訊委員會主席佩特森（James Paterson）表示，院校應謹慎審視，與受涉及侵害人權的威權政體資助實體的合作關係，相關機構被當作宣揚威權價值。智庫洛伊研究院（Lowy Institute）的外交政策主任認為，難以與中方重新談判以確保孔子學院教育不涉及政治宣傳，但又指出行使否決權令學院關閉的做法過火。