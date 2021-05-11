72集團軍多兵種聯合演練　加強渡海登陸作戰能力

解放軍陸軍第72集團軍某旅，近日展開多兵種聯合演練渡海登陸，船塢登陸艦、兩棲裝甲車以及某新型氣墊登陸艇等裝備均有亮相，在密切配合下探索了車、艦、艇協同的方式，以及搭乘氣墊艇快速上陸的方法，令部隊兩棲登陸的作戰能力得以提升。

官媒周二（11日）公布有關片段，演練開始時多個兩棲裝甲突擊群到達裝載海海域後，迅速實施裝載。該旅連長表示，利用氣墊艇的航速和越障能力，搭載裝甲裝備和登陸兵，既可實現由岸到岸登陸，同時可以作為艦到岸登陸的快速運送工具。

登陸艦抵達卸載海域後，兩棲裝界突擊群迅離艦泛水，向岸灘沿線目標發起衝擊。該旅副營長指出，是次演練重點是在就晝夜間完成裝載卸載，多兵種協同、多方式立體投送等課目，進一步加強士兵們攻島登陸的能力。

第72集團軍隸屬東部戰區陸軍，軍部駐地浙江省湖州市，與第73及74集團軍同時被視為攻台主力之一。隨着台海及兩岸局勢持續緊張，3個集團軍近期演練頻率增加，每經官媽報道後均會引起關注。

另外，台灣的國防部周二晚通報，解放軍一架運8電子干擾機飛入台灣西南空域，軍方派出空中巡邏兵力應對，並以防空導彈追蹤監視。同日，據北京大學海洋研究所屬下平台「南海戰略態勢感知」表示，美軍派出MQ4C無人偵察機、P8A反潛巡邏機、EP3E電子偵察機共7架軍機前往南海偵察，強調台灣海峽南端是美軍偵察的重點區域。