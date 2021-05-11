美列華官媒為外國使團　新華社駐美記者已回國

美國去年加強審查中國媒體，把新華社、中新社等多間中國官媒列為「外國使團」。中國外交部發言人華春瑩周二（11日）在例行記者會上表示，新華社和人民網駐美國記者去年11月初提交的簽證延期申請尚未獲批，他們自2月初起就被迫停止工作，其中新華社記者已被迫於本月1日回國。

華春瑩表示，多個西方傳媒指摘中方打壓外國媒體、不給美國記者發簽證，她批評這是顛倒黑白，是非不分。事實是美方自2018年以來無限期拖延甚至拒簽20多名中國記者的簽證，將中國駐美媒體註冊為「外國代理人」、列為「外國使團」，更由去年3月變相驅逐60名中國駐美記者，將所有中國駐美記者簽證停留期削減至不超過90天，意味每3個月就得重新申請一次簽證延期。

她續指，針對美方無理打壓，中方被迫作出必要正當合理回應，但至今沒有對美方的記者簽證採取上述反制措施，反倒設法幫助滯留國外的美國媒體記者及家屬回到中國，為包括美媒在內的所有外國駐華記者工作生活提供支持和協助。華春瑩強調，在簽證問題上近500名外國記者在華記者證有效期絕大多數都是一年，希望有關媒體都能夠客觀理性看待。