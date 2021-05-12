女子6日被騙151萬人民幣　警方成功拘捕疑犯追款

內蒙古呼和浩特市1名郝姓女子去年報案稱，短短6日被人以網絡交友的方式詐騙151萬元（人民幣，下同，約183萬港元）。至周二（11日），呼和浩特市公安局玉泉區分局表示，警方已追回首批的77萬元（約94萬港元），亦已歸還予女受害人。

事發於去年2月底，郝女到玉泉區公安分局反詐中心報警稱，通過聊天軟件在朋友圈發布購買口罩的訊息，不久後1名叫「追風」的男子稱他有口罩，兩人加了微信。該男子其後自稱「萬鑫鋆」，是名經常往返馬來西亞的電腦程式員，其公司主要業務是跨國平台軟件研發。

該男事後自稱發現馬來西亞賭博網站雲頂國際的系統漏洞，讓郝女幫申請會員。在後者幫助下，男子在雲頂國際網站註冊的帳戶存入1萬元（約1.2萬港元），很快獲利1,100元（約1,330港元），並全部提現。之後，男子邀請郝女一起投資雲頂國際的天天競猜，並承諾能掙大錢，其後女方8次向該網站的收款帳戶匯款後，才意識被騙。

案發後，玉泉區警方陸續前往11個省的20個城市調查。至同年12月6日，警方在廣東省佛山市拘捕本案疑犯帥某，成功追回部分騙款，其餘資金仍在進一步追繳中。