為取得疫苗　洪都拉斯總統稱或會在大陸設商務辦事處

台灣友邦、中美洲國家洪都拉斯的總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernandez）周二（11日）表示，為了取得新冠疫苗，洪都拉斯可能在中國大陸設立商務辦事處。

洪都拉斯與大陸並無外交關係，但埃爾南德斯周二在一場電視演說中表示說，洪都拉斯有意透過墨西哥、智利、阿根廷或薩爾瓦多，取得大陸的新冠疫苗。洪都拉斯的衞生部在周一（10日）已經表示，將會透過薩爾瓦多協助購買大陸疫苗。

埃爾南德斯表示，貧窮國家急切需要疫苗，對於富有國家「囤積」全球的供應，感到失望；他更稱，只要能在疫情中幫助人民，他的政府願意做任何事，而如果有需要，洪都拉斯將在大陸設立商務辦事處，「因為這符合洪都拉斯人民的最大利益」，又指為了取得大陸疫苗，他將依照陸方所提議的，尋求建立「外交橋樑」。埃爾南德斯亦稱，他已經要求台灣協助說服美國分享所儲存的疫苗。

目前，多達11個中南美洲國家已陸續獲大陸贈送疫苗，包括阿根廷、智利和秘魯等，但與台灣而非大陸有邦交關係的國家，如洪都拉斯和危地馬拉，均未收到疫苗。