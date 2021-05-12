嚴防學童增患近視　教育部籲3歲或以下幼童禁用手機

內地教育部周二（11日）在北京舉行新聞通氣會，介紹兒童青少年近視防控工作情況，並在會上發布《學前、小學、中學等不同學段近視防控指引》，其中建議0至3歲幼兒禁用手機、電腦等視屏類電子產品，3至6歲幼兒亦應盡量避免接觸和使用。

全國綜合防控兒童青少年近視專家宣講團副團長呂帆在會上表示，《指引》按3個篇章針對性地闡述。當中提到，0至6歲是孩子眼部發育過程中最容易引起近視的時期，家長需密切關注孩子的眼健康，在新生兒健康體檢時應主動視力篩查。

她又建議，家長應控制看電視、玩手機的時間。在入讀小學，老師、家長要加強引導，督促孩子養成健康的用眼習慣。至中學階段，面臨中考、高考壓力，孩子的用眼強度可說達到高峰期，家長需特別注意近視程度加深問題，嚴格控制電子視屏時間。

教育部體育衞生與藝術教育司司長王登峰介紹，近年來，中國兒童青少年近視防控工作取得一定進展，同時做增加學生體育課體育鍛煉時間、減輕不必要的課業負擔，實際上包括照明環境的改善和技術指導方面的保障。他強調，教師每年應認真監測學生的視力，市場也要有嚴格的規範，幫助學生培養和建立健康的生活習慣。