華官媒：美軍疑僱用挪威民船　刺探南海台海情報

中國官媒《環球時報》周二（11日）報道，美軍疑僱用一艘挪威民船，在台海及南海抵近偵察中國。中國軍事專家魏東旭稱，美國有利用民船從事軍事任務的歷史，推測挪威民船是支援美國海軍在台灣附近的偵察任務，並搜集情報。

報道指，疑似偵察船名為大峽谷2號（Grand Canyon II），是一艘多功能建設支援船，可能隸屬美國石油和天然氣企業螺旋能源（Helix Energy）。北京大學海洋研究院智庫南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）指，大峽谷2號過去一個月在台灣及南海活動，行蹤可疑。它自去年底起，曾停靠台灣高雄，以及日本長崎及橫須賀，其中長崎及橫須賀均有美國海軍基地。

去年1月20日，美國海軍一架MH-60S海鷹直升機從第7艦隊旗艦藍嶺號起飛後，在沖繩附近海域墜毀，殘骸於本年3月17日打撈出水。大峽谷2號於3月初從關島抵達橫須賀，參與運送直升機殘骸。

魏東旭認為，大峽谷2號可透過搜集附近無線電信號，並在海中放置水文調查設備，執行偵察和竊聽任務，甚至利用聲納裝置追蹤潛艇活動。他又指，大峽谷2號可能作為秘密基地，特工利用它作為運輸工具及從事秘密行動。

除船隻外，美軍去年僱用承包商一架CL604偵察機，部署在沖繩嘉手納基地，本年3月17日返回美國前共執行逾250次對中國抵近偵察任務。