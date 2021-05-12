銀行副行長詐騙判囚　保外就醫一年始揭不符合條件

山東省德州市一家銀行的副行長朱某宇多年前利用職務詐騙，去年經法院兩次審理裁定罪名成立並判刑。惟案件受害人近日揭發朱男至今未服刑，質疑執法人員徇私枉法，事件引起社會關注。據周日（10日）中國紀檢監察報消息，事件有了新進展，法院已經裁決對朱某宇執行收監，並正在調查執法人員是否存在涉嫌徇私舞弊。

內媒報道，2015年8月至12月，時任德州銀行濱州分行副行長的朱某宇，因沒無力償還個人債務，竟利用其職務便利編造借款企業需要貸款周轉資金等理由，以借款企業的名義與受害人王學軍經營的濱州市藍色物資有限公司，以及另一受害人張玉剛簽訂借款合約並作為擔保人，先後4次騙取共1,100萬元（人民幣，下同，約1,350萬港元）。其後貸款逾期未還，受害人以朱某宇涉嫌合約詐騙為由報警。

去年1月，濱州市濱城區人民法院以朱某宇犯合約詐騙罪，判其有期徒刑14年，並退賠受害人1,097萬元（約1,346萬港元）。朱某宇不服上訴，惟濱州市中級人民法院於同年4月裁定駁回，維持原判。但二審之後，朱某宇並未入獄服刑，而是「保外就醫」。直至去年12月經張玉剛向媒體反映事件，濱州市濱城區人民檢察院發通報稱，確認朱某宇符合監外執行條件。但張玉剛不認同調查結果，並向相關部門申請要求更換醫院對朱某宇進行體檢。

上月29日，濱城區司法局相關負責人向媒體記者證實朱某宇被收監的消息。該負責人稱，經相關部門對朱某宇重新體檢，並根據醫院的診斷，證明朱某宇的健康情況不符合監外執行條件，所以建議法院執行收監。濱州市紀委相關工作人員周二（11日）向記者稱，事件正在調查當中，具體的進度不便透露。