內地多16宗確診　男子回國23天後驗出受感染

內地周三（12日）公布新增16宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入。福建周二（11日）通報一宗境外輸入無症狀感染個案，患者是一名從肯尼亞回國的男子。他上月中回國後23天經多次核酸檢測才顯示受感染。

過去一日通報的境外輸入病例，分別為廣東8宗，上海3宗，江蘇、浙江、山東、四川和陝西各1宗；同日新增11宗境外輸入無症狀感染個案。至今內地累計90,799人確診，當中4,636人病亡。

據福建平潭實驗區官方通報，59歲陳姓男患者為當地人，他於4月16日從肯尼亞乘飛機回國，翌日抵達深圳，下機後核酸和抗體檢測結果均無感染，在深圳隔離14天期間，3次核酸檢測結果同樣無感染。5月1日，他乘坐火車同晚抵達平潭，其後接受7天居家健康監測，5月9日、10日早晨曾在住所附近做運動及看新樓裝修。至5月10日，陳男接受核酸檢測結果顯示受感染。

接到報告後，當地隨即採取隔離救治、流行病調查、密切接觸者排查管控、採樣檢測、外環境消毒等措施。截至周二，共排查密切接觸者和一般接觸者共296人，採集外環境樣本10份，經核酸檢測均無感染，陳男曾涉足場所亦已進行消毒。 目前，陳男無發燒、咳嗽等症狀，正在定點醫院接受隔離治療。