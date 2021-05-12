內地人口增長放緩　專家倡生1孩獎100萬人民幣

國家統計局周二（11日）公布第7次全國人口普查數據，顯示中國人口增速放緩。北京大學光華管理學院教授兼人口經濟學家梁建章，同日解讀普查數據時，建議每對父母生1個小孩獎勵100萬元（人民幣，下同，約120萬港元），以解決人口增長放緩的問題。

數據顯示，中國去年總人口達14.1億人，佔全球總人口約18％。在過去10年間的年均人口增長率，僅得0.53％，較前10年下降0.04個百分點。剛放開二胎生育時，2016及2017年出生人口大幅增加，但2018年開始回落，去年的出生人口為1,200萬人，較2016年下降3分1。

梁建章指，整體人口素質和受教育程度正逐步提高、性別比例偏差得到緩和，但去年人口增長放緩，預示未來面臨生育率低的困境。相比需時的教育改革或房地產政策改革，增加家庭補貼能更快見效。按每年需多生1,000萬個小孩、去年本地生產總值（GDP）約100萬億元（約120億港元）計算，去年應花費10％的GDP獎勵生育家庭，補貼方式可為現金、所得稅和社保減免、房價補貼不等。