大陸對台獨頑固分子終身追責　促重回九二共識避開戰

台灣的外交部長吳釗燮日前接受英國電視台訪問時稱，北京政府沒有一天統治過台灣。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（12日）斥有關言論是狂妄挑釁，強調對台獨頑固分子，將依法終身追責。她強調，民進黨當局避免戰爭最好的方法，就是放棄台獨立場，重回九二共識。

在當日舉行的例行記者會上，有記者問國台辦連續點名吳釗燮的言論，猜測他已被大陸列入台獨頑固分子清單。朱鳳蓮表示，堅決打擊台獨頑固分子，制止分裂行徑，是維護兩岸關係和平發展的應有之義和必要條件。吳釗燮惡意詆毀大陸，煽動兩岸對立，嚴重危害台海和平穩定，陸方將採取必要措施予以嚴懲。另台灣制憲基金會董事長辜寬敏日前呼籲推動「正常國家制憲」，朱鳳蓮警告，台獨是絕路，以身試法必遭嚴懲。

對於陸委會主委邱太三今年2月上任時曾表示盼未來兩岸關係能「春暖花開」，朱鳳蓮表示，春暖需有東風，東風就是「九二共識」，過去一段時間的事實證明東風未至，春暖花開只是民進黨充滿政治算計的一個幌子。

近日英國《經濟學人》雜誌將台灣稱作「地球上最危險的地區」，朱鳳蓮認為，當前台海形勢複雜嚴峻，民進黨當局及台獨勢力是始作俑者。她批評兩者挾洋自重，甘當外部勢力的棋子，不斷製造兩岸敵意。如果他們執迷不悟，繼續勾連外部勢力，變本加厲謀獨挑釁，只會加劇台海緊張動盪，把台灣推向危險境地。