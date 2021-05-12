澳洲未來10年國防預算達2700億澳元　應對印太潛在衝突

中澳關係緊張之際，澳洲財長弗呂登貝格周二（11日）公布新一年度的財政預算案，未來10年的國防預算達2,700億澳元（約1.64萬億港元），防務重心會由阿富汗轉移到印太地區。同時，聯邦政府會向情報及執法部門增撥19億澳元（約115億港元），加強保護國家安全，同時擴展外交團隊。澳媒認為，新預算案反映澳洲正為印太地區的潛在衝突，以及中國未來更多的貿易制裁做準備。

弗呂登貝格表示，澳洲需為一個更不穩定、競爭更激烈的世界做好準備，國家安全威脅尚未消失，因此國家未來10年需投資數千億澳元加強國防能力。預算案寫明，澳洲政府會與其他國家合作尋求一個自由、開放及有彈性的印太，並斥資7.47億澳元（約45.3億港元）升級北領地4個關鍵軍事訓練區，讓國防軍進行軍演及準備好作戰，確保軍方可持續與盟友進行大型軍演，保護澳洲在區內的利益。

澳洲安全情報組織（ASIO）未來10年將獲13億澳元（約79億港元）撥款，以識別並應對日益複雜的國防環境威脅。外交貿易部未來4年將獲增撥1.98億澳元（約12億港元），用來增聘37名職員及20名駐外官員等。預算案更會為商界提供策略及風險評估服務，協助商界應對貿易壁壘。

政府計劃未來10年在基礎設施投資152億澳元（約925億港元），以及用數十億澳元推廣新冠疫苗接種及應對疫情，並延長所得稅減免、設立企業投資鼓勵措施、改善老人護理、為女性工人提供福利。政府亦會撥出1.76億澳元（約10.6億港元）安排包機接載等，協助因疫情滯留海外的澳洲公民，但未提及重新開放國際邊界的日期。

澳洲未來兩個財政年度的年度赤字預計將超過1,000億澳元（約6,088億港元）。總理莫里森周三指，澳洲在可預見的未來將面臨預算赤字，預計10年內不會出現預算盈餘，強調必須振興受疫情重創的經濟。在野工黨要求政府採取更審慎態度應對中國，澳洲國立大學中國研究中心專家姜雲（Yun Jiang）批評，澳洲政府為轉移對國內問題的視線，刻意將焦點放在外部敵人身上，以團結公眾支持政府。她直指此舉不負責任，因為戰爭是非常嚴肅的事。