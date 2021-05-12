寵物盲盒再現速遞站　21隻年幼貓狗淋雨一晚慘死

繼四川成都早前被爆出中通快遞運輸站，有大批貓狗被裝在貼上速遞單的盒內準備運走，同類事件亦於周二（11日）在江蘇蘇州中通的速遞運輸站被揭發，30個退件包裹裏裝有年幼貓狗，被置於室外淋雨一整晚，其中21隻被發現時已死亡，存活而瀕死的貓狗已現被送院治理，蘇州市郵政管理局正調查事件。

當局接獲民眾舉報，指當地的中通快遞中轉站發現寵物盲盒，隨即派員到場調查，其後局方找到30個放有動物的塑膠速遞箱，當中21隻已死亡，7隻存活的亦有不同程度的疾病。該批郵件於上周三（5日）於太湖寄出，及後被退件而被分發至蘇州中轉部。有動物協會志願者透露，日前當地出現暴雨，30餘隻貓狗被放在室外淋雨多時，到周二上午志願者到場營救時已有多隻貓狗死亡，存活的已被送往醫院，狀況並不樂觀。

據悉速遞單據上寫着貨物名稱為「混血薩摩公（狗）」及「公布偶（貓）」等品種，與現場貓狗品種不符，疑因此遭退件。郵政管理局正調查事件，並要求蘇州中通妥善處理該批動物，局方未來將加強宣傳《動物防疫法》、《禁止寄遞物品管理規定》等法律，及督促企業嚴格禁止活體動物寄遞。