華府憂改對台戰略模糊造成不穩　共和黨批附和大陸

美國拜登政府高官近日表示，若華府在台灣安全問題放棄「戰略模糊」，會令台海局勢不穩定。共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）和沙博（Steve Chabot）周二（11日）批評，上述表態是附和中國大陸試圖推動的敍事。

眾議院外交委員會成員麥考爾及亞太小組委員會成員夏伯特表示，白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）及國家情報總監海恩斯（Avril Haines），相繼指就台灣安全做出明確承諾對美國有不利影響，說法令人擔憂，而且造成台海緊張的是大陸，不是美國或台灣。

麥考爾和夏伯特續指，大陸加大針對台灣的咄咄逼人軍事行動，坎貝爾及海恩斯卻認為把美國對支持台灣安全防衞的承諾清晰化會破壞穩定。二人認為是陸方好戰加劇台海緊張，不是美國針對攻台的威懾，更不是台灣想維持作為自由國家的慾望，深切關注有高官指美國把台灣政策現代化會是一個挑釁，這不僅與軍方高層的分析有鮮明分歧，而且恰恰是大陸謀求推動的敘事，現實情況要發揮大膽的領導力來保持威懾，而不是為可能打破大陸過去幾年來破壞的平衡而感焦慮。