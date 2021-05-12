台首次試射AIM120先進中程導彈　成功命中靶機

台媒周三（12日）報道，因應中國大陸軍機不斷襲擾台西南空域，美國首次同意在台灣本土試射AIM-120先進中程導彈。報道指，今次試射任務相當敏感，被國防部及空軍司令部視為機密任務。國防部不否認空軍有相關演習，但依慣例不證實、亦不予評論。

報道稱，周二（11日）凌晨5時35分，4架已完成性能提升的F16V雙座型戰機，各掛載2枚中程AIM-120及2枚短程響尾蛇導彈，由空軍嘉義基地陸續升空，急速飛往東南空域，並由1、3號戰機各發射1枚AIM-120先進中程導彈，均精準命中靶機。順利完成試射任務後，上午6時30分平安飛返基地。不過，去年已傳出台軍空戰機掛載AIM-120升空執行任務。

據悉，這是美國自2000年售予200枚AIM-120先進中程導彈後，首次同意在其境外試射。當年出售該批導彈後，基於區域平衡的理由，並無立即將導彈儲存在台灣，而是放在關島，直到中國大陸擁有同等級的俄製AA-12中程導彈後，1992年才將AIM-120運到台灣，2007年再度購買218枚，分別部署在花蓮佳山基地、嘉義基地，供F16機隊使用。

報道引述資深軍事媒體人稱，事件代表美國傳達強烈的「抗中保台」信號，是軍事合作上一次具體行為，也意味可以讓台灣自行運用這類的先進武器，未來增加運用彈性。