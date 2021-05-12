吳越千年王陵被盜138件一級文物　省官方低調結案捱轟

浙江杭州市臨安區中心的吳越太祖錢鏐墓前年年中被盜挖，至少138件國家一級文物一度失蹤，數量堪比省級博物館館藏，引起關注，惟省公安機關4月底僅以「成功追繳秘色瓷、金玉腰帶等一大批極其珍貴的文物」通報結案，引起網民強烈批評。當局周三（12日）下午5時召開通報會，證實案中175件文物已全數追回，39名疑犯被捕。

警方在通報會上交代，臨安區公安去年3月發現錢鏐墓被盜挖，遂成立聯合專案組追查。到去年5月，當局發現一名蔣姓疑犯等人前往廣東廣州倒賣文物，隨即派員趕往逮捕，當場查獲金玉腰帶、古劍等珍貴文物。疑犯交代，他們自2019年5月起盜挖錢鏐墓文物。警方其後在廣東、湖南、廣西等地拘捕涉案人士，經梳理後確認已全數追回錢鏐墓被盜文物。

浙江省文物考古研究所副所長方向明介紹，墓內僅得1個直達墓室的盜洞，經檢查後確認本體結構損失較小；追繳回的文物器形完好。但有考古行內網民質疑，千年文物經搬運風化，估計已與出土狀況大有不同，重創交物歷史價值。

錢鏐是五代十國時期吳越國初代國王，其陵墓建於公元932年，千年來一直保存完好。錢鏐墓、錢寬水邱氏墓和康陵，是吳越國時期三座重要的王陵，均於2001年6月獲國務院列為第5批全國重點文物保護單位。是次大規模文物盜挖引起市民關注浙江杭州當局管理問題。