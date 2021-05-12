網信辦擬規管行車資料收集方式　疑針對Tesla數據庫

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）近日表示將建立中國用戶專屬數據庫，記錄各電動車行車資料，並開放予車主檢視；惟恐危及國家安全。國家互聯網信息辦公室周三（12日）通報，已會同有關部門起草《汽車數據安全管理若干規定（徵求意見稿）》，當中要求數據庫機構向境外提供數據前，須先由中國官方評估數據安全問題；並定期向當局繳交數據情況。

草案要求，數據庫機構每次收集用戶行車資料前，必須先征得司機同意授權；處理重要數據前，應先提前向省級網信部門報告數據類型、規模、範圍、保存地點與時限、使用方式，以及是否向第三方提供等。所有個人信息或者重要數據應在中國境內存儲，若要向境外提供，應先由當局評估。

Tesla近日在內地頻現問題後，宣布預計年底前正式推出專屬數據庫，以供全數中國用戶檢視所有車輛資料。但有網民認為，Tesla為了平息消費者不滿，才會願意公開數據，又擔憂此數據庫公開會造成私隱洩漏。據了解，中國官方一直質疑Tesla會利用車內外的錄影鏡頭收集車主資料以進行諜報活動，恐危及國安，遂禁止所有軍事及國安機構人員使用Tesla，並嚴禁Tesla在軍事地點周邊進出。