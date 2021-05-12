被指逢節日收下屬利是　醫院院長遭停職候查

江西上饒一間醫院的院長遭舉報，指其在位5年間於節日期間收受下屬及其他單位人士的利益，按不同職級收取800元至上萬元（人民幣，下同，約965港元至1.2萬港元）不等，並會不公平對待沒有送禮的職員。廣豐區委表示接獲舉報當日已責成委員會調查，目前該院長已被停職Z。

上饒市廣豐區人民醫院的前職員於上周四（6日）在網上匿名舉報，指院長周建東自2015年7月上任以來，每逢農曆新年及中秋前的時候，醫院大部分中層領導均要贈送利是給他，更透露指護士長要送800至1,600元不等（約965至1,929港元）；科室主任則1,200至5,000元（約1,447至6,029港元），有個別主任甚至送過1萬元利是。舉報者同時上傳拍攝院長收利是的影片，可見周建東假意婉拒幾遍後將利是塞進自己褲袋裏，亦有身穿護士服的女子輪流贈送利是。

據悉影片拍攝於2016年1月至2018年11月，舉報者亦透露除下屬外，醫院供應商、希望獲提拔的人士等都會送禮予周建東，而他則是來者不拒，所以每逢節日其辦公室都堆滿送禮的人流，舉報者批評周建東令醫院工作生態變得烏煙瘴氣。

舉報人網上發文後已獲廣豐區紀委聯絡，指已將案件線索分發出去，紀委周二（11日）亦向內媒透露，局方對事件高度重視，而周建東亦已被停職，將按調查結果作懲處。