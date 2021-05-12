LinkedIn用戶發表批華言論被封　專家憂中國專制威脅全球

英國私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）早前在中國工作期間被捕入獄，至2015年獲釋。現時居於英國的他近日向美媒透露，其上月底收到社交網站領英（LinkedIn）的通知，已刪除他在平台上發布有關對中國政府的批評言論，韓飛龍事後更無法登入個人帳戶，外界認為領英此舉或想討好北京當局。

報道指，韓飛龍曾在LinkedIn發文稱中國政府為「專制獨裁政體」，又批評官媒為「政治宣傳的喉舌」。他透露於上月底已接獲平台通知，指言論含「欺凌及騷擾」與「失實」成分，至26日發現自己帳號被指違反平台守則而遭封鎖。美媒上周尋求領英回應後，後者隨即解封帳號及部分貼文，發言人僅稱事後經審視發現封鎖帳號之舉有誤，並無進一步回應。

領英是微軟在美國持有眾多社交媒體中，唯一能夠進入中國市場的平台。領英已表明會遵循中方對指定內容的禁令，但未有具體透露受限制的內容。有研究與華關係的專家表示，領英是次的封鎖即使只為暫時性，亦是令人憂慮的警號，中國境外用戶亦因發表不利中國言論而遭噤聲，反映中國的政策已為全球的言論自由帶來傷害。