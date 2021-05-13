永和分屍案主犯囚終身　台最高法院駁回上訴

轟動一時的台灣新北永和分屍案，加拿大男子、毒販顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）被同黨懷疑是警方線人而遇害及分屍，殘肢遺棄在永和河濱公園。美籍主犯孫武生因犯殺人罪，歷審均被判無期徒刑；孫不服提上訴。台灣的最高法院周三（12日）駁回上訴，確定其判囚終身。

首被告孫武生早年倣效顏柏萊經營毒品生意，並找來另外3名被告非裔美籍男子班特、何傑生與台美雙籍男大學生吳宣協助運毒。2018年5月間，顏柏萊被警方查出持有大量大麻後，有意淡出毒品生意。同年8月，孫武生懷疑顏柏萊成為警方線人，計劃將他殺害，於是指派吳宣購買開山刀、鏈鋸，並到案發地點對岸把風。同年8月21日，孫武生與班特將顏柏萊拐到公園將其將殺死並分屍，何傑生負責協助毀屍滅迹。

案發後各被告相繼落網被捕，其中孫武生犯案潛逃往菲律賓，到2108年9月才在當地被捕，再被押返台灣。全案在2018年年底偵結並起訴，庭訊時班特、何傑生、吳宣均聲稱受孫武生指使犯案，孫武生則否認控罪。2019年4月案件審理期間，何傑生得悉在美國的19歲兒子在夢中猝死，當庭痛哭。

本案2020年2月一審，主犯孫武生被判無期徒刑，班特因殺人罪被判刑12年半，何傑生及吳宣則因幫助傷害罪，分別判刑1年半及半年。孫武生不服上訴，其餘3人均未有上訴至最高法院。