德基水庫蓄水率創新低　即日起暫停供水

台灣水情嚴峻，位於台中市的德基水庫周三（12日）蓄水率2.77%，創建壩47年新低，即日起停止供水。市府表示，為配合中央尋找替代水源，包含新建工地地下水、緊急抗旱水井、伏流水開發等，預料要到本月底完工後才會有供水系統給予民眾生活用水。

德基水庫大甲溪發電廠表示，放水閘門已在周二（11日）晚間關閉及停止放水，自本周起會視蓄水情況決定放水時間，由下游的谷關壩因應分區供水的放水量，以此減緩德基水庫水位下降的速度，除延長水庫使用時間，也兼顧生態平衡。

台中市議會周三召開定期會議，經發局主秘倪世齡表示，水情未見好轉，市府各單位積極尋找替代水源，預計月底完成供水系統後，每天可增加27.8萬噸公共用水，可減緩水庫用水負擔。倪又指，自上月初實施供5停2限水措施後，台中市每天用水量從140萬噸減少到110萬噸，節水率接近20％，因德基水庫蓄水率跌破3％，希望未來用水量能再減少。

市政府表示，會全力協助水公司針對新建工地地下水再利用，協調設置相關淨水設備行政協助，包括管制建築工地抗旱期間維持水井出水量、台電公司緊急施工供電等作為，減少工商業經營衝擊。