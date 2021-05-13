美英德辦視像會議指摘新疆人權狀況　中方斥是政治鬧劇

一場美國、英國和德國駐聯合國大使有份參與的新疆人權狀況視像會議在周三（12日）舉行，他們在會議上呼籲中國，停止打壓對維吾爾族等少數族裔。北京此前已指摘會議是反中國的活動，一直遊說聯合國會員國切勿參與，中國常駐聯合國代表團周三亦指摘會議是一場政治鬧劇。

該視像會議由德國、美國和英國號召舉辦，並獲加拿大、澳洲、新西蘭和多個其他歐洲國家支持，亦有非政府組織參與。美國駐聯合國大使托馬斯—格林菲爾德在會上表示：「直到中國政府停止其在新疆犯下反人道罪行以及對維吾爾族等少數族裔的種族滅絕行徑前，美國將會持續挺身直言。」她又聲稱，新疆人民遭到嚴刑迫供，女性被強制節育，維吾爾人被強迫勞動。

英國駐聯合國大使吳百納則形容，新疆情勢是「我們時代的最嚴重人權危機之一」，也異口同聲指摘新彊「存在集體任意關押、強制消失和嚴刑迫供等證據。還有廣泛強迫勞動與強制節育的其他報告。」她要求中國立即容許聯合國人權事務高級專員不受約束的訪問新疆，並關閉再教育營。

德國駐聯合國大使霍伊斯根則表示，支持主辦今次視像會議的國家，面臨來自中國的大量威脅恐嚇；他呼籲中國尊重世界人權宣言，同時亦中國關閉再教育營。

中國常駐聯合國代表團發言人周三亦發聲明，強烈譴責和堅決反對這場會議。發言人指出，會議充斥着謊言和虛假信息，是美國等少數國家的又一次拙劣表演，進一步暴露了他們以疆制華、搞亂中國的政治圖謀，是一場徹頭徹尾的政治鬧劇。

美國在周三亦發表年度國際宗教自由報告，再次批評中國迫害新疆的宗教少數族裔，指摘中國政府實際已將新疆變成「露天監獄」；又指新疆維吾爾族及等回教徒被強迫勞動，一舉一動也遭到嚴密追蹤。此外，美媒周三亦公開一份由澳洲戰略政策研究所撰寫的報告內容，該報告聲稱從已知資料來看，新疆2017至2019年的生育率下滑幅度，在近代史上大於任何區域，超越敍利亞內戰、盧旺達與柬埔寨種族滅絕期間的生育率降幅；聲言此現象讓外界了解「家庭計劃政策、打壓和社會控制的規模。」