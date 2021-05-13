加國情報局曾介入　促撤兩華裔科學家接觸機密權限

加拿大國家微生物實驗室（NML）今年1月解僱曾協助發明伊波拉病毒疫苗的華裔科學家邱香果和其丈夫成克定，當地傳媒周三（12日）報道，兩人遭解僱前，加拿大安全情報局（CSIS）因關注到他們與中國武漢病毒研究所的相關工作，而敦促加拿大公共衞生局（PHAC）撤回二人的安全許可（security clearance），避免他們觸及國家機密。

NML是加拿大唯一一間4級實驗室，處理世界上一些最致命的病毒。2019年7月，加拿大皇家騎警從NML帶走疫苗研發部主管邱香果與成克定，二人及他們的學生遭剝奪實驗室的安全權限。而在此事發生之前的4個月，邱香果曾經把伊波拉病毒和亨尼巴病毒的樣本寄往武漢病毒研究所。至今年1月，邱香果與成克定被NML解僱。

加拿大《環球郵報》周三引述消息指，CSIS當時關注到送到武漢病毒研究所的資料性質，因而開始示警。知情人士稱，CSIS關注邱香果接觸的中國人，以及那些可能已提供給中國當局的知識產權。另一位消息人士稱，CSIS為PHAC提供了國安評估後，建議PHAC撤銷邱香果和他丈夫的安全許可。

PHAC曾表示，邱香果和成克定被炒與寄送兩種病毒的樣本往中國沒有關係，PHAC局長斯圖爾特（Iain Stewart）在今年3月又稱，兩人離職可能與違反NML的安全守則有關，然而迄今加拿大當局未正式回應兩人為何被解僱。就此事，加拿大國會下議院對華關係特別委員會周一（10日）晚上通過一項動議，要求PHAC在10天內，交出與NML解僱兩人和他們把病毒寄到武漢病毒研究所的所有未經刪改文件副本給下議院審查，再由委員會決定哪些內容可以公開。