美國參院委員會　大比數通過抗華《無盡前沿法案》

美國參議院商務委員會周三（12日）以24票贊成、4票反對，通過《無盡前沿法案》（Endless Frontier Act），該法案計劃在未來5年動用1,100億美元（約8,580億港元）加強基礎及先進科學與技術研究，以抗衡來自中國的競爭壓力。

法案授權華府在5年內撥款950億美元（約7,410億港元），用於人工智能、半導體、量子電腦、先進通訊、生物科技和先進能源等關鍵技術領域的基礎和先進研究、商業化、教育及培訓項目；亦授權政府用100億美元（約780億港元）建立至少10個地區技術樞紐，指示商務部制訂供應鏈危機應對計劃，處理受疫情衝擊的供應鏈、晶片短缺打擊汽車生產等危機。法案還尋求促進基礎研究及加速創新，推進關鍵的礦產開採戰略和技術，以消除美國依賴易受供應中斷影響的礦產和礦物材料。白宮行政處亦會增設首席生產官，領導新成立的生產與工業創新政策辦公室。

法案還有待參議院全院通過，而眾議院亦正草擬類似法案。參議院民主黨領袖舒默表示，《無盡前沿法案》可令美國在競爭中勝過中國等國家，創造更多薪酬高的美國職位，改善美國經濟及國家安全。他希望參議院全院能在本月底前通過法案，預期它會得到兩黨強烈支持。