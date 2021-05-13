網購書籍竟收劣質影印本　大學生舉報反遭封號

山東省一名陳姓大學三年級學生近日在淘寶購買書籍，收貨後發現全是影印書，且圖象和字體模糊。陳某於是向平台和相關部門作出舉報，卻反遭平台「永久性處罰」。

內媒報道指，陳同學於上月20日在淘寶從3間書店分別買了3本書籍。下單後，其中一家書店的工作人員聯絡他，告知書籍是影印的，但強調「和原書沒有任何區別」，他當時未拒絕。但收貨後，陳同學發現該些書籍存在圖像字體模糊、印刷不全、有額外水印、色彩不均等問題，跟正版書籍相比質素差別甚大。陳同學於是第一時間向淘寶客服反映，並在4月24日將其中兩本影印書，寄到了全國掃黃打非辦公室核查鑑定，餘下一本則舉報至賣家所在地的廣東省文化和旅遊廳。

在寄出舉報材料的當晚，陳同學發現無法在淘寶下單購物，同時其陳里旺旺帳號也無法發送訊息，一查才發現其帳戶遭「永久性處罰」，原因是其帳戶存在濫用購買商品、申請退款、發起投訴等會員權利，妨害了淘寶運營秩序。與此同時，陳同學於淘寶旗下二手交易平台閒魚的帳號也被限制登錄，據系統顯示理由是「買家帳戶異常」。陳同學之後查詢客服後，對方表示也是由於處罰所致。

據內媒周三（12日）向淘寶平台消費者服務部門相關工作人員了解，陳同學並非因投訴導致封號，「是系統根據一系列的操作習慣、交易和登錄等多重判定的結果」。但陳同學強調其帳號使用五年，從未有違規記錄，網上信用評估也顯示優秀。全國掃黃打非辦公室工作人員同日回覆記者查覆稱，目前正對被舉報的兩本書進行鑑定，需時30個工作天，如鑑定為盜版，將會由執法部門處理。