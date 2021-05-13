內地增9宗輸入確診　中疾控主任料明年中國全民免疫

內地周四（13日）公布新增9宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。中國疾病預防控制中心主任高福日前接受日本智庫訪問時表示，預計明年中國將有9億至10億人接種新冠疫苗，達到全民免疫的標準。

過去一日通報輸入確診病例的地區分別為上海和廣東各2宗，天津、內蒙古、山東、四川及陝西各1宗；同日新增14宗境外輸入無症狀感染個案。至今內地累計90,808人確診，當中4,636人病亡。

高福周日（9日）受訪時稱，疫苗是防控傳染病最有力的措施，中國現有滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗三類疫苗投入緊急使用或附條件上市。目前，中國新冠疫苗接種累計超過3億劑次。他表示，有信心實現今年上半年為40%人口（約5.6億人）接種疫苗的目標。

談到疫苗的研發工作，高福表示，目前全球正在布局7條新冠疫苗研發技術路線，中國覆蓋其中5條。中國早已啟動目前在國際社會上廣受關注的核糖核酸（mRNA）疫苗研發工作。中國也在持續與世界各國開展廣泛的疫苗研發合作，共享疫苗研發成果。