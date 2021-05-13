暴風雨吹倒30米高大樹　機警老師帶學生避險

內地多個地區近日天氣驟變、狂風暴雨。湖南省長沙市一間小學的操場周一（10日）下午上體育課期間，突然風雲色變，一棵高30米的大樹枝葉被吹落。老師及時帶着約150名學生離開操場後，大樹應聲倒下，更把一些欄杆壓毀。老師的機警，讓學生無一受傷。

事發於當日下午3時許，在岳麓區濚灣路小學內，3個班別的學生當時正在上體育課，突然雷雨交加。在操場旁邊的一個升旗台，種有一棵古樹。其中一名體育老師陳葉南發現該樹有枝葉掉落，便立即吹響哨子，並提醒另外兩名老師立即帶學生返回課室。

陳老師事後憶述，他當時聽到「咔嚓」聲響，下意識催促學生跑到足球場中間遠離樹木的地方，整個過程只花75秒。所有學生剛撤離後，該大樹便倒下並把升旗台邊的欄杆壓毀，而陳老師的手也被樹枝輕微刮到，幸好全部學生安全無恙。

濚灣路小學是區內唯一一所百年老校，校內大樹眾多。這次倒塌的古欒樹樹齡將近80歲。根據現場情況推測，應該是大樹樹根自然老化，加上初夏季節綠葉繁茂，導致在電閃雷鳴中轟然倒塌。針對校園內樹木繁茂的現象，校長祝心亮表示學校定期開展安全教育，塌樹事件後，校方已第一時間在現場拉起警戒線，並通知相關部門連夜清理。