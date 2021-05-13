美媒指北京擬派胡春華　接替劉鶴任中美貿談特使

美媒《華爾街日報》周三（12日）引述官員消息指，北京正考慮替換中美貿易對話的中方牽頭人劉鶴，由國務院副總理胡春華接任，反映北京重新調整對美國政府的態度，但暫未有最終定案。

《華爾街日報》引述知情官員透露，北京正考慮由較年輕、58歲的胡春華，接替主管經濟工作多年的國務院副總理劉鶴，擔任中美貿易談判特使。但官員指，這並非最終決定，劉鶴仍可能留任。據報劉鶴若被替換，仍將擔任要職，包括在債務和違約風險加大時負責監督中國金融業。

報道指，胡春華雖曾擔任西藏自治區黨委常務副書記等職務，並在擔任國務院副總理期間，主管三農、扶貧、商務和貿易工作，但在中美關係方面的經驗很少。根據中美首階段貿易協議，兩國同意在美國貿易代表和中國特定副總理領導下，定期對協議展開高層雙邊審核。但報道指出，中美對談判後續貿易協議不感興趣，而首階段貿協的討論都只在下級官員之間進行。

數據顯示，美國2018至2019年從中國進口的所有商品，近三分之二被美國加徵關稅，約相當於每年3,700億美元（約2.88萬億港元）的進口額。而美國對中國貨加徵關稅後，導致中國貨進口大減，如今關稅只涵蓋中國對美國出口的一半，相當於美國每年2,500億美元（約1.95萬億港元）的進口額，原因在於美企改從其他國家採購更多商品，包括電訊設備、家具及服裝等。